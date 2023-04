Masters 1000 Montecarlo | Zverev duro contro Medvedev | “Uno dei giocatori più scorretti che ci siano”

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Impresa di Lorenzo Musetti al torneo di Montecarlo, terzo Masters 1000 stagionale: il toscano ha battuto, in rimont… - Eurosport_IT : ? Jannik Sinner conquista il 7° quarto di finale in un Masters 1000 ?? #EurosportTENNIS | #RolexMonteCarloMasters… - RaiNews : Masters 1000 Montecarlo, il magnifico abbraccio tra Lorenzo Musetti e Novak Djokovic (video)… - AlbertoRossi70 : Tennis, ATP Masters 1000 Monte Carlo – Venerdì 14 aprile, a partire dalle ore 11:00, andranno in scena i seguenti i… - sportface2016 : #RolexMonteCarloMasters | #Zverev duro contro #Medvedev: “Uno dei giocatori più scorretti che ci siano” -

"I tempi di recupero si ipotizzano essere tra le tre e le quattro settimane e sicuramente Berrettini non potrà essere presente aldi Madrid" precisa OA Sport. A rischio c'è anche il ...Jannik Sinner affronterà Lorenzo Musetti nei quarti di finale deldi Montecarlo 2023 , torneo in programma dal 9 al 16 aprile. Derby inaspettato nel Principato di Monaco, in cui saranno due giovani e talentuosi tennisti azzurri a contendersi un posto in ...Tutto pronto per la tanto attesa sfida tra Jannik Sinner e Lorenzo Musetti , valevole per i quarti di finale deldi Montecarlo 2023 . L'appuntamento con il derby azzurro è nella serata di venerdì 14 aprile: il match è infatti programmato come quarto e ultimo incontro di giornata sul Centrale a ...

Masters 1000 Monte Carlo: I risultati con il dettaglio degli Ottavi di Finale.Medvedev annulla due palle match ed accede ... LiveTennis.it

Nella giornata di ieri (giovedì 14 aprile) Matteo Berrettini ha annunciato il ritiro dal Torneo Master 1000 di Montacarlo. Nel corso della partita, terminata poi con la vittoria del tennista romano, ...Andrey Rublev affronterà Jan-Lennard Struff nei quarti di finale del Masters 1000 di Montecarlo 2023, torneo in programma dal 9 al 16 aprile.