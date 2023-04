Masters 1000 Montecarlo 2023: Sinner-Musetti in diretta e in chiaro su Youtube di Sky Sport (Di venerdì 14 aprile 2023) Il derby di quarti di finale del Masters 1000 di Montecarlo tra Jannik Sinner e Lorenzo Musetti verrà trasmesso in diretta e in chiaro sul canale Youtube di Sky Sport. Come già accaduto per la sfida di secondo turno tra l’altoatesino e l’argentino Schwartzman, l’emittente ha deciso di regalre anche a chi non è abbonato questo importante e decisamente emozionante incontro tra i due azzurri, che si sfideranno per un posto in semifinale nel Principato. La partita è programmata come quarta dalle ore 11:00 sul campo centrale e presumibilmente comincerà intorno alle ore 17, dopo Medvedev e Rune che stanno per scendere in campo. E si potrà seguire, oltre che sui canali di Sky, su Sky Go e NOW, anche su questo link. ... Leggi su sportface (Di venerdì 14 aprile 2023) Il derby di quarti di finale delditra Jannike Lorenzoverrà trasmesso ine insul canaledi Sky. Come già accaduto per la sfida di secondo turno tra l’altoatesino e l’argentino Schwartzman, l’emittente ha deciso di regalre anche a chi non è abbonato questo importante e decisamente emozionante incontro tra i due azzurri, che si sfideranno per un posto in semifinale nel Principato. La partita è programmata come quarta dalle ore 11:00 sul campo centrale e presumibilmente comincerà intorno alle ore 17, dopo Medvedev e Rune che stanno per scendere in campo. E si potrà seguire, oltre che sui canali di Sky, su Sky Go e NOW, anche su questo link. ...

