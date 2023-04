Masters 1000 Montecarlo 2023, Sinner: “In semifinale contro Rune sarà una battaglia” (Di venerdì 14 aprile 2023) Il derby in quarti di finale fra Sinner e Musetti è andato al tennista altoatesino che se lo è aggiudicato con un doppio 6-2. Lo sguardo di Sinner, subito dopo la vittoria con Musetti, è stato proiettato verso la semifinale di domani contro il danese Rune che oggi ha eliminato Medvedev. Queste le parole di Sinner subito dopo la vittoria contro Musetti: “Conosco le qualità di Musetti, soprattutto su questa superfice. Sapevo che era importante partire bene e il break in apertura mi ha favorito. Il risultato è bugiardo; dopo il successo su Djokovic non era facile per Lorenzo oggi. Mi sono sentito bene, ho colpito al meglio la palla. Con Rune sarà una battaglia, sarà partita molto bella: entrambi ... Leggi su sportface (Di venerdì 14 aprile 2023) Il derby in quarti di finale frae Musetti è andato al tennista altoatesino che se lo è aggiudicato con un doppio 6-2. Lo sguardo di, subito dopo la vittoria con Musetti, è stato proiettato verso ladi domaniil daneseche oggi ha eliminato Medvedev. Queste le parole disubito dopo la vittoriaMusetti: “Conosco le qualità di Musetti, soprattutto su questa superfice. Sapevo che era importante partire bene e il break in apertura mi ha favorito. Il risultato è bugiardo; dopo il successo su Djokovic non era facile per Lorenzo oggi. Mi sono sentito bene, ho colpito al meglio la palla. Conunapartita molto bella: entrambi ...

