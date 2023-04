Masters 1000 Montecarlo 2023: Rublev in semifinale, battuto Struff in due set (Di venerdì 14 aprile 2023) Il primo semifinalista del Masters 1000 di Montecarlo 2023 è Andrey Rublev, che torna tra i migliori quattro nel Principato di Monaco dopo la finale disputata (e persa) nel 2021. Il tennista russo ha rispettato il pronostico della vigilia e ha superato in due set Jan-Lennard Struff con il punteggio di 6-1 7-6(5). Si è fermata dunque ai quarti di finale la favola del tedesco, capace di partire dalle qualificazioni e sconfiggere nell’ordine Varillas, Ruusuvuori, Ramos, De Minaur e soprattutto Casper Ruud, perdendo solo un set. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMI CRONACA – Dopo un primo parziale a senso unico, in cui Struff non è mai riuscito a tenere il servizio, il secondo è stato più equilibrato. Il copione però non è cambiato visto che ... Leggi su sportface (Di venerdì 14 aprile 2023) Il primo semifinalista deldiè Andrey, che torna tra i migliori quattro nel Principato di Monaco dopo la finale disputata (e persa) nel 2021. Il tennista russo ha rispettato il pronostico della vigilia e ha superato in due set Jan-Lennardcon il punteggio di 6-1 7-6(5). Si è fermata dunque ai quarti di finale la favola del tedesco, capace di partire dalle qualificazioni e sconfiggere nell’ordine Varillas, Ruusuvuori, Ramos, De Minaur e soprattutto Casper Ruud, perdendo solo un set. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMI CRONACA – Dopo un primo parziale a senso unico, in cuinon è mai riuscito a tenere il servizio, il secondo è stato più equilibrato. Il copione però non è cambiato visto che ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... WeAreTennisITA : SOLO TANTO AMORE ???? Per la prima volta nella storia del tennis Open, due azzurri si incontreranno nei quarti di fi… - Agenzia_Ansa : Impresa di Lorenzo Musetti al torneo di Montecarlo, terzo Masters 1000 stagionale: il toscano ha battuto, in rimont… - Eurosport_IT : ? Jannik Sinner conquista il 7° quarto di finale in un Masters 1000 ?? #EurosportTENNIS | #RolexMonteCarloMasters… - sportface2016 : #RolexMonteCarloMasters | #Rublev in semifinale, battuto #Struff in due set - DamianoAresu : RT @WeAreTennisITA: SOLO TANTO AMORE ???? Per la prima volta nella storia del tennis Open, due azzurri si incontreranno nei quarti di finale… -