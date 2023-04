Masters 1000 Montecarlo 2023 | il derby è a senso unico | Sinner lascia quattro games a Musetti

(Di venerdì 14 aprile 2023) Janniknonscampo a Lorenzo, imponendosi con un duplice 6-2 e conquistando la semifinale deldi. L’attuale numero 8 del ranking mondiale ha messo in chiaro le cose sin da subito, mostrandosi aggressivo al massimo e non permettendo al connazionale di entrare mai pienamente in partita. Una prova di forza da parte dell’allievo di Simone Vagnozzi, che ha chiuso in 1h e 15? e ottiene la terza semifinaleconsecutiva dopo Indian Wells e Miami. Domani sfida tra talenti Next Gen contro Holger Rune per conquistare un posto in finale. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMI LA PARTITA – Partenza fulminante di Jannik, che spinge a tutta sin dalle prime battute e non permette adi entrare negli ...

WeAreTennisITA : SOLO TANTO AMORE ???? Per la prima volta nella storia del tennis Open, due azzurri si incontreranno nei quarti di fi… - Agenzia_Ansa : Impresa di Lorenzo Musetti al torneo di Montecarlo, terzo Masters 1000 stagionale: il toscano ha battuto, in rimont… - Eurosport_IT : ? Jannik Sinner conquista il 7° quarto di finale in un Masters 1000 ?? #EurosportTENNIS | #RolexMonteCarloMasters… - franco77262601 : RT @SuperTennisTv: Il match azzurro ???? di Monte-Carlo se lo aggiudica Jannik! ?? Quarta SF in un Masters 1000 per #Sinner, che domani sf… - Nicco_D612 : RT @SuperTennisTv: Il match azzurro ???? di Monte-Carlo se lo aggiudica Jannik! ?? Quarta SF in un Masters 1000 per #Sinner, che domani sf…

Holger Rune vola in semifinale al torneo Atpdi Montecarlo (terra, montepremi 5.779.335 euro). Il 19enne danese, numero 9 del mondo e sesta testa di serie, supera il 27enne russo Daniil ...I colori azzurri saranno rappresentati da Lorenzo Sonego , reduce dal secondo turno aldi Montecarlo. Amaro in bocca per Matteo Berrettini, costretto al forfait dopo l'infortunio ...Una bordata non da poco verso il serbo, che in seguito a questa sua decisione ha perso due Grandi Slam nel 2022, gli Australian Open e gli US Open, oltre a tutti gli ultimi torneinegli ...

Jannik Sinner approda per la prima volta in carriera in semifinale al torneo Atp Masters 1000 di Montecarlo (terra, montepremi 5.779.335 euro). Il 21enne altoatesino, numero 8 del mondo e settima ...Le due star del tennis italiano Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, dopo aver battuto rispettivamente Novak Djokovic e Hubert Hurkacz, si sono sfidati oggi in un quarto di finale tutto azzurro, al ...