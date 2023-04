Massimo Giletti, Tapiro d’Oro di Striscia la Notizia: “Non è che c’entra Fabio Fazio?” (Di venerdì 14 aprile 2023) La puntata di stasera del tg satirico di Antonio Ricci, Striscia la Notizia, vedrà la consegna di un nuovo Tapiro a Massimo Giletti. Il motivo è strettamente connesso a quanto comunicato ieri da La7, in occasione della decisione di sospendere la trasmissione Non è l’Arena senza alcun preavviso. Massimo Giletti, Tapiro d’Oro di Striscia la... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di venerdì 14 aprile 2023) La puntata di stasera del tg satirico di Antonio Ricci,la, vedrà la consegna di un nuovo. Il motivo è strettamente connesso a quanto comunicato ieri da La7, in occasione della decisione di sospendere la trasmissione Non è l’Arena senza alcun preavviso.dila... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

