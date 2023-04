Massimo Giletti, Tapiro di Striscia (è il quinto). Lui: 'Magari vengo a Mediaset' (Di venerdì 14 aprile 2023) Striscia la notizia andrà in onda questa sera su Canale 5 alle 20.35 e Valerio Staffelli consegnerà il Tapiro d'oro a Massimo Giletti , dopo che il suo programma televisivo Non è l'arena è stato ... Leggi su leggo (Di venerdì 14 aprile 2023)la notizia andrà in onda questa sera su Canale 5 alle 20.35 e Valerio Staffelli consegnerà ild'oro a, dopo che il suo programma televisivo Non è l'arena è stato ...

