Massimo Giletti fuori da Non è l’Arena | cosa è successo con La7? Tutte le ipotesi

(Di venerdì 14 aprile 2023) Non è l'Arena è stato sospeso, come un fulmine a ciel sereno, senza preavvisi né per il pubblico né per i dipendenti; ma cosa c'è tra il conduttore Massimo Giletti e La7 per costringere la rete a fare una scelta così radicale?

ROMA . Altro che perquisito, altro che indagato. Non soloè stato sentito dai magistrati di Firenze, in due occasioni, come semplice testimone, ma dalla procura filtra addirittura preoccupazione per la sua vita. Si teme per la sua sicurezza ...Sono giorni difficili perche ieri, 13 aprile, si è improvvisamente trovato privato del suo programma, Non è l'Arena , che da sei anni conduceva ogni domenica su La7 . Una decisione giunta dai vertici della ...... l'annuncio di La7 di sospendere con effetto immediato Non è l'arena, il talk della domenica sera condotto da, che rimane secondo la nota comunque 'a disposizione della rete'. L'...

Non è l'Arena, le ipotesi sulla chiusura del programma di Massimo Giletti. Baiardo: «Io pagato per andare in tv» Open

La sospensione del programma di Massimo Giletti Non è l’Arena arriva come un fulmine a ciel sereno a La7. Probabilmente il contratto non è stato rinnovato da parte del conduttore e… Leggi ...Dopo la notizi della chiusura improvvisa di Non è l'Arena, Salvatore Baiardo ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo a Massimo Giletti: le sue parole.