Maserati - Una MC20 Cielo a guida autonoma per la 1000 Miglia 2023 (Di venerdì 14 aprile 2023) Il 14 aprile è stato presentato al Politecnico di Milano il progetto 1000 Miglia Autonomous Drive, "1000 MAD". L'iniziativa dell'Ateneo è supportata dal Most, il Centro Nazionale della Mobilità Sostenibile e il programma è far partecipare una Maserati MC20 Cielo dotata di dispositivi per la guida autonoma ad alcuni tratti della 1000 Miglia 2023 (in programma dal 13 al 17 giugno): una sorta di sperimentazione in vista dell'obiettivo finale, la gara completa nel 2024. Uno dei piloti sarà Matteo Marzotto, l'imprenditore nipote di Giannino, che vinse le edizioni del 1950 e del 1953, settant'anni fa, su Ferrari 195 S prima e Ferrari 340 MM poi. Ambiti disparati. La rettrice del Politecnico, Donatella ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 14 aprile 2023) Il 14 aprile è stato presentato al Politecnico di Milano il progettoAutonomous Drive, "MAD". L'iniziativa dell'Ateneo è supportata dal Most, il Centro Nazionale della Mobilità Sostenibile e il programma è far partecipare unadotata di dispositivi per laad alcuni tratti della(in programma dal 13 al 17 giugno): una sorta di sperimentazione in vista dell'obiettivo finale, la gara completa nel 2024. Uno dei piloti sarà Matteo Marzotto, l'imprenditore nipote di Giannino, che vinse le edizioni del 1950 e del 1953, settant'anni fa, su Ferrari 195 S prima e Ferrari 340 MM poi. Ambiti disparati. La rettrice del Politecnico, Donatella ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... suscensura : raga porto male le tette a quanto pare- da domani le porterò in giro dentro una maserati, o le porterò su un vassoi… - FormulaPassion : Alla #MilleMiglia 2023 parteciperà una #Maserati MC20 Cielo a guida autonoma - horottoilvetro : RT @museoautotorino: Fino a domenica 16 aprile il #MAUTO sarà presente a Techno-Classica Essen con una vettura della sua prestigiosa collez… - KratosCurr94 : da una corvette a una maserati... @Emanuhellooo tu dirai ma se lavori puoi ottenere grandi risultati, nessuno lo me… - KratosCurr94 : Come spacciare come dono a chi lotta contro i Borghesi una Maserati a 4 porte fatta su misura, personalizzata per B… -