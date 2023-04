Maschio Gaspardo | approvato il bilancio 2023 | utili in crescita del 32%

(Di venerdì 14 aprile 2023) Il Consiglio di Amministrazione diS.p.A. hail progetto diconsolidato al 31 dicembre 2022. Durante l'esercizio appena chiuso il Gruppo ha confermato il proprio trend dieconomica: l'utile netto consolidato è pari a 26,2 contro i 19,8 milioni dell'esercizio 2021, registrando un incremento del 32%. Nel corso del 2022 il fatturato consolidato si attesta a 460 milioni di euro, registrando +19% rispetto ai 388 dell'anno precedente. Taleè dovuta a un incremento dell'11 % in Europa e del 27 % nel mercato extra UE. Il margine operativo lordo (EBITDA) del Gruppo è passato da 53,3 a 65,2 milioni di euro con una differenza positiva del 22%; il reddito operativo (EBIT) è cresciuto del 26% rispetto allo scorso esercizio passando da 34,2 a ...

Al summit partecipano infatti " precisano Coldiretti e Filiera Italia - tra gli altri i campioni nazionali di trattori intelligenti, macchine agricole e componenti da SDF afino ad ...Da 20 anniè in Romania Ha scelto la Romania 20 anni fa per realizzare uno stabilimento dedicato principalmente alla produzione di macchine per la lavorazione del terreno e la fienagione. ...... Brovedani Group Spa, Consorzio di Sviluppo Economico Locale Del Ponte Rosso - Tagliamento, Ecocostruzioni Srl, Elletielle Srl, Latofres Srl, Maschietto Elettromeccanica Srl,Spa, ...