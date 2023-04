Martina Franca | Presentata la rassegna DEPENDENCE DAY – Il Teatro contro ogni forma di dipendenza Progetto atto a sensibilizzare il pubblico | attraverso spettacoli e laboratori | riguardo la tematica delle nuove dipendenze Direzione artistica e coordinamento di Marco Bellocchio

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AntennaSud : Martina Franca, Parcheggio Orto del Duca, pronti per il taglio del nastro - andreastoolbox : Cantieri comici – rassegna teatrale a Martina Franca – in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese #comici… - AgoraBlog2 : ATTUALITA' Crocifisso della Chiesa della Madonna della Sanità di Martina Franca. Un’indimenticabile esperienza di “… - AgoraBlog2 : L’EVENTO Lo spettacolo prevederà le performances di Federico Sanfrancesco, vincitore della ventiseiesima edizione d… - glncipriani : @FLOTUS @FLOTUS Pizzeria Jonny Martina Franca trattoria ristorante - le nostre pizze Visita Le immagini potrebbero… -

... Pamela Papa Saverio Marmelli, Sergio Balduchelli, Christian Florioli, Leonora Fierro,, Daniele Chiodi, Daniela Taglietti, Francesca Rossetti, Alessandro Tabladini,Zubani,Gozzetti, ...... Pamela Papa Saverio Marmelli, Sergio Balduchelli, Christian Florioli, Leonora Fierro,, Daniele Chiodi, Daniela Taglietti, Francesca Rossetti, Alessandro Tabladini,Zubani,Gozzetti, ...Dialogano con l'autore: Sabrina Patania , Antonino Germanà , Serena Vitulo ,Scalabrini . ... La pregevole progettualità di Michele Valori', interventi a cura di Giuseppe Falzea ,...

Martina Franca - Crispiano: approvato il piano sociale di zona Ambito territoriale Virgilio

Cantieri comici - rassegna teatrale a Martina Franca - in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese. Sabato 15 aprile ...Le ultime notizie di politica, cronaca, attualità, sport, costume da Imperia e dalla sua Provincia. The latest about politics, news, sport, events in Imperia and its province. Noi e i nostri fornitori ...