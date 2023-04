Martina Colombari: “Io e mio marito abbiamo avuto altre storie, fu una crepa vera” (Di venerdì 14 aprile 2023) Martina Colombari, reduce dell’esperienza come concorrente a “Pechino Express” insieme al figlio Achille, ha rilasciato un’intervista al settimanale “Oggi” svelando Perizona Magazine. Leggi su perizona (Di venerdì 14 aprile 2023), reduce dell’esperienza come concorrente a “Pechino Express” insieme al figlio Achille, ha rilasciato un’intervista al settimanale “Oggi” svelando Perizona Magazine.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... forli24ore : Al Teatro Dragoni di Meldola va in scena “Fiori d’acciaio” con Tosca D’Aquino e Martina Colombari - RobertoEmigrato : Poi ci lamentiamo della violazione della privacy, che senso ha rivelare questioni molto intime di un rapporto? Mar… - GossipOne_it : Martina Colombari racconta la sua esperienza a Pechino Express: 'Ora vado meno nel panico' e svela come Costacurta… - GossipOne_it : Martina Colombari racconta la sua esperienza a Pechino Express: 'Ora vado meno nel panico' e svela come Costacurta… - AngeloSavianoM1 : RT @diminombreee: MARTINA COLOMBARI ELIMINATA QUANDO POTEVANO ANDARSENE LE ATTIVISTE NON LO ACCETO #pechinoexpress -