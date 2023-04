Martina Colombari e la crisi con Billy Costacurta: “Abbiamo avuto altre storie, lui non mi corteggiava più” (Di venerdì 14 aprile 2023) Martina Colombari e la crisi con Billy Costacurta: “Abbiamo avuto altre storie” Reduce dal reality di Sky Pechino Express, al quale ha partecipato insieme al figlio Achille, Martina Colombari ha parlato del rapporto con il marito Billy Costacurta, rivelando di aver vissuto un periodo di crisi con l’ex calciatore del Milan. Intervistata dal settimanale Oggi, l’ex Miss Italia ha rivelato che entrambi hanno avuto altre storie, salvo poi tornare sui propri passi: “Tutto accadde dopo una decina d’anni che eravamo insieme. Fu una crepa vera, mi sentivo trascurata, non mi corteggiava più. Non ... Leggi su tpi (Di venerdì 14 aprile 2023)e lacon: “” Reduce dal reality di Sky Pechino Express, al quale ha partecipato insieme al figlio Achille,ha parlato del rapporto con il marito, rivelando di aver vissuto un periodo dicon l’ex calciatore del Milan. Intervistata dal settimanale Oggi, l’ex Miss Italia ha rivelato che entrambi hanno, salvo poi tornare sui propri passi: “Tutto accadde dopo una decina d’anni che eravamo insieme. Fu una crepa vera, mi sentivo trascurata, non mipiù. Non ...

