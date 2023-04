Marmolada, crollo ghiacciaio: cosa è successo (Di venerdì 14 aprile 2023) (Adnkronos) – Il 3 luglio 2022 si sono staccate improvvisamente dal ghiacciaio della Marmolada, nelle Dolomiti, circa 64.000 tonnellate di acqua, ghiaccio e detriti rocciosi, dando origine ad una valanga che ha travolto e ucciso 11 alpinisti, mentre altri 7 sono rimasti feriti. Un team di ricercatori internazionale coordinato da Aldino Bondesan dell’Università di Padova ha pubblicato lo studio The climate-driven disaster of the Marmolada Glacier (Italy) sulla rivista ‘Geomorphology’, ripresa anche negli highlighs di ‘Nature’, che costituisce il primo lavoro che indaga le possibili cause e i meccanismi del collasso. La valanga di ghiaccio e detriti si è arrestata in un canalone dopo aver percorso circa 2,3 km lungo il pendio – ricostruisce l’ateneo in una nota – Il crollo è avvenuto nella parte alta del versante ... Leggi su italiasera (Di venerdì 14 aprile 2023) (Adnkronos) – Il 3 luglio 2022 si sono staccate improvvisamente daldella, nelle Dolomiti, circa 64.000 tonnellate di acqua, ghiaccio e detriti rocciosi, dando origine ad una valanga che ha travolto e ucciso 11 alpinisti, mentre altri 7 sono rimasti feriti. Un team di ricercatori internazionale coordinato da Aldino Bondesan dell’Università di Padova ha pubblicato lo studio The climate-driven disaster of theGlacier (Italy) sulla rivista ‘Geomorphology’, ripresa anche negli highlighs di ‘Nature’, che costituisce il primo lavoro che indaga le possibili cause e i meccanismi del collasso. La valanga di ghiaccio e detriti si è arrestata in un canalone dopo aver percorso circa 2,3 km lungo il pendio – ricostruisce l’ateneo in una nota – Ilè avvenuto nella parte alta del versante ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AnsaTrentinoAA : Crollo ghiacciaio Marmolada, causato da temperature anomale. Studio dell'Università di Padova,in quota c'erano quas… - fisco24_info : Marmolada, crollo ghiacciaio: cosa è successo: (Adnkronos) - Pubblicato studio su cause e meccanismi: enorme volume… - TViweb : New post: LEGGI LA NOTIZIA! Crollo sulla Marmolada, 11 alpinisti morti: fu causato da - RedazioneAdp : <strong>Crollo del ghiacciaio della Marmolada, pubblicato il primo studio che ne indaga cause e meccanismi</strong>… - mattinodipadova : Crollo del ghiacciaio sulla Marmolada, pubblicato il primo studio che indaga cause e meccanismi -

Marmolada, crollo ghiacciaio: cosa è successo ...3 km lungo il pendio - ricostruisce l'ateneo in una nota - Il crollo è avvenuto nella parte alta del versante settentrionale della Marmolada alla quota di 3213 m e ha interessato un lembo sommitale ... Crollo sulla Marmolada, 11 alpinisti morti: fu causato da temperature anomale Il crollo avvenne nella parte alta del versante settentrionale della Marmolada, a quota 3.213 metri, e interessò un lembo sommitale del ghiacciaio, nei pressi di Punta Rocca. L'energia sismica ... Università di Padova: il crollo del ghiacciaio della Marmolada causato da temperature anomale Il crollo avvenne nella parte alta del versante settentrionale della Marmolada, a quota 3.213 metri, e interessò un lembo sommitale del ghiacciaio, nei pressi di Punta Rocca. L'energia sismica ... ...3 km lungo il pendio - ricostruisce l'ateneo in una nota - Ilè avvenuto nella parte alta del versante settentrionale dellaalla quota di 3213 m e ha interessato un lembo sommitale ...Ilavvenne nella parte alta del versante settentrionale della, a quota 3.213 metri, e interessò un lembo sommitale del ghiacciaio, nei pressi di Punta Rocca. L'energia sismica ...Ilavvenne nella parte alta del versante settentrionale della, a quota 3.213 metri, e interessò un lembo sommitale del ghiacciaio, nei pressi di Punta Rocca. L'energia sismica ... Marmolada, crollo ghiacciaio: cosa è successo Adnkronos Crollo del ghiacciaio della Marmolada: 'Causato da temperature anomale' PADOVA - Il 3 luglio 2022 si staccarono improvvisamente dal ghiacciaio della Marmolada, nelle Dolomiti, circa 64.000 tonnellate di acqua, ghiaccio e detriti rocciosi, dando origine ad una valanga che ... Marmolada, crollo ghiacciaio: cosa è successo (Adnkronos) - Il 3 luglio 2022 si sono staccate improvvisamente dal ghiacciaio della Marmolada, nelle Dolomiti, circa 64.000 tonnellate di acqua, ghiaccio e detriti rocciosi, dando origine ad una vala ... PADOVA - Il 3 luglio 2022 si staccarono improvvisamente dal ghiacciaio della Marmolada, nelle Dolomiti, circa 64.000 tonnellate di acqua, ghiaccio e detriti rocciosi, dando origine ad una valanga che ...(Adnkronos) - Il 3 luglio 2022 si sono staccate improvvisamente dal ghiacciaio della Marmolada, nelle Dolomiti, circa 64.000 tonnellate di acqua, ghiaccio e detriti rocciosi, dando origine ad una vala ...