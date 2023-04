Mario Sesti | ' impressionante come imprese sanno usare linguaggio cinema'

(Di venerdì 14 aprile 2023) Roma, 14 apr. (Labitalia) - Il direttore artistico del Premio Film Impresa, "ilpuò essere strumento di conoscenza del proprio lavoro" "L'entusiasmo, l'euforia e il piacere visti nel pubblico ci dicono che il fare uscire dal cono buio tutto questo materiale che sta tra il grande spot miliardario e il documentario scientifico fosse giusta". Lo ha detto, Direttore artistico Premio Film Impresa, durante la prima edizione della manifestazione svoltasi alla Casa deldi Roma il 12 e 13 aprile. "E' tramite la propria storia che l'impresa capisce la propria identità, il proprio rapporto con il mondo dei lavoratori che la compone e le relazioni con il territorio che abita" - rivela - "Ilquindi non solostrumento di promozione ma anche di conoscenza per ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... heyjude_90 : @totofaz @mckillbill @homer_mario E anche qui ti devo rinfrescare la memoria Acerbi non ha mai giocato nel Sassuolo… -

... in un'intervista rilasciata all'Adnkronos a margine del Premio Film Impresa, dove è stato protagonista di una conversazione con il Direttore artistico della manifestazioneed ha ricevuto ...Da sinistra, Giampaolo Letta, presidente Premio Film Impresa, l'attrice Paola Cortellesi, Angelo Camilli, presidente Unindustria, il regista Riccardo Milani, e, direttore artistico del ...Lo ha dichiarato, Direttore Artistico del premio Film Impresa, in occasione della prima edizione del Premio Film Impresa, che ha avuto luogo il 12 e 13 aprile nella Casa del Cinema di ...

Mario Sesti, 'impressionante come imprese sanno usare linguaggio ... Il Dubbio

Roma, 13 apr. (Adnkronos) - "Non è vera la favola del cinema italiano in crisi e del cinema americano che invece non ha problemi. I problemi ce l'ha anche il cinema americano. Il nostro cinema, nonost ...Assegnati i premi finali ai migliori film d’impresa nelle quattro categorie in concorso. Nel 2024 arriverà la seconda edizione ...