“Maria non la sopporta…” UeD | se ne sono accorti tutti La scoperta choc sulla De Filippi

Uomini e Donne, lo scontro tra Roberta Di Padua e Nicole Santinelli infiamma il pubblico. E ora spunta una strana teoria. Nelle ultime ore il livello della diatriba tra l'ex di Riccardo Guarnieri e la tronista ha raggiunto livelli altissimi. Roberta è addirittura pronta a ricorrere alle vie legali per difendere la sua reputazione che a suo dire sarebbe stata lesa dalle parole – o forse 'frecciate'? – di Nicole. Quest'ultima si difende, ma la 'guerra' continua. Per capire di cosa stiamo parlando potete dare uno sguardo qui. Nel frattempo sotto l'attenzione degli appassionati del dating show di Maria De Filippi ci sono finiti i comportamenti dei corteggiatori di Nicole Santinelli e in pratica anche di quest'ultima. Infatti a quanto pare Andrea avrebbe consegnato un bigliettino di nascosto alla tronista.

