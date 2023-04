Maria De Filippi stoppa la registrazione: serale di Amici, caos senza precedenti (Di venerdì 14 aprile 2023) Ramon o Federica, chi vincerà il ballottaggio finale della quinta puntata del serale di Amici? Lo scopriremo sabato sera, anche se Maria De Filippi svelerà il risultato finale agli allievi quando saranno nella Casetta, senza il pubblico in studio. Dalle anticipazioni che giungono da SuperGuidaTv scopriamo che gli ospiti saranno Francesco Sacchella e Clara di Mare Fuori, cui è stato consegnato il Disco di platino per Origami all'alba. Inoltre, è stato presente anche Francesco Cicchella, il quale è approdato in studio cantando il brano di Achille Lauro, Me ne frego. Rudy Zerbi e la Celentano cominciano la puntata sfidando Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo, vincendo il confronto e decidendo di mandare al ballottaggio Angelina e Cricca. Quest'ultimo ha avuto un momento di sconforto, ma a ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 14 aprile 2023) Ramon o Federica, chi vincerà il ballottaggio finale della quinta puntata deldi? Lo scopriremo sabato sera, anche seDesvelerà il risultato finale agli allievi quando saranno nella Casetta,il pubblico in studio. Dalle anticipazioni che giungono da SuperGuidaTv scopriamo che gli ospiti saranno Francesco Sacchella e Clara di Mare Fuori, cui è stato consegnato il Disco di platino per Origami all'alba. Inoltre, è stato presente anche Francesco Cicchella, il quale è approdato in studio cantando il brano di Achille Lauro, Me ne frego. Rudy Zerbi e la Celentano cominciano la puntata sfidando Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo, vincendo il confronto e decidendo di mandare al ballottaggio Angelina e Cricca. Quest'ultimo ha avuto un momento di sconforto, ma a ...

