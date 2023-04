Marco Gianni ucciso a Sabaudia | fermato l' ex della compagna «Gli ha sparato alle spalle» | il fucile era ancora nell' auto

(Di venerdì 14 aprile 2023) Ila canne mozze che si presume abbia usato per uccidereera. I carabinieri del Nucleo investigativo di Latina, guidato dal maggiore Antonio De Lise lo hanno...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infotemporeale : Sabaudia / Omicidio Marco Gianni, fermato il presunto omicida: è un 33enne - RadiOndaBlu : Handball Club Pontinia l'ultimo saluto a Marco Gianni - infotemporeale : Sabaudia / Omicidio Marco Gianni, il dolore dei compagni di squadra della “Polisportiva Gaeta 1931” - RassegnaZampa : #Sabaudia, Marco Gianni ucciso a colpi di fucile per motivi passionali: fermato un uomo - infoitinterno : L'omicidio di Marco Gianni a Sabaudia: c'è un fermo, il movente è la gelosia? -

...novelista y figura emergente de la literatura de su paísAmerighi; el escritor Giacomo Mazzariol quien hablará sobre ver y entender el mundo de manera diversa; y el periodista y escritor...Solino, la prof.ssa Caterina Monte, lo scrittore e divulgatore Ivan La Cioppa per presentare la ricerca e il giornalista e graficoFalco per illustrare il progetto grafico di ......dei prodotti che portiamo ogni giorno in tavola" commentaBongiovanni, presidente Coldiretti di Zona Mondovì. "È un'occasione " aggiunge il Segretario Coldiretti di Zona Mondovì,Gentile ...

Omicidio dell’imprenditore Marco Gianni: fermato un sospetto LatinaToday

Il fucile a canne mozze che si presume abbia usato per uccidere Marco Gianni era ancora nell'auto. I carabinieri del Nucleo investigativo di Latina, guidato dal maggiore Antonio De Lise lo hanno ...SABAUDIA – E’ un’eco di dolore e tristezza che da Sabaudia si diffonde fino a Gaeta quello per l’omicidio di Marco Gianni, imprenditore 31enne che con la famiglia gestiva un’azienda florovivaistica ne ...