Marcianise | operaio muore schiacciato da una ruspa in Puglia

Undi 52 anni, di, è morto in un incidente sul lavoro verificatosi in uno stabilimento di Brindisi , che si occupa dello stoccaggio e della commercializzazione di gas. Il 52enne, ......industriale di Brindisi dove si trova lo stabilimento Ipem La vittima è originaria di, ... L'52enne morto a Brindisi è solo l'ennesima vittima sul posto di lavoro. A fine marzo un ...Incidente sul lavoro a Brindisi, dove un uomo ha perso la vita all'interno della Ipem, schiacciato da una ruspa . La vittima è undi 52 anni, diin provincia di Caserta, che lavorava per conto di una ditta appaltatrice, è morto nell'azienda in cui si trovano depositi di Gpl e combustibili. Alla guida della ...

Stando ai primi rilievi, sembrerebbe che il 52enne, originario di Marcianise nel Casertano e dipendente di una ditta appaltatrice, fosse impegnato nelle operazioni di sostituzione della benna della ru ...Un operaio di 52 anni, di Marcianise, è morto in un incidente sul lavoro verificatosi in uno stabilimento di Brindisi, che si occupa dello stoccaggio e ...