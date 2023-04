Marcell Jacobs corre 10 m/s dietro allo scudo: “Voglio vincere i Mondiali. Sento il peso per le Olimpiadi” (Di venerdì 14 aprile 2023) Marcell Jacobs si è sottoposto a una serie di test presso la pista Salvo D’Acquisto a Roma, utilizzando il noto scudo aerodinamico realizzato dall’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del CONI. Il Campione Olimpico dei 100 metri ha svolto una serie di prove di resistenza alla velocità sui 150 metri, raggiungendo anche i 10 metri al secondo dietro al macchinario che elimina la resistenza dell’aria e permette di produrre un passo più potente, ampio e rapido. Marcell Jacobs, che un mesetto fa ha conquistato l’argento sui 60 metri agli Europei Indoor alle spalle di Samuele Ceccarelli, ha analizzato il momentro attraverso i canali del Coni: “Siamo in una fase di preparazione della stagione. Stiamo lavorando benissimo, non vedo l’ora di gareggiare: in fondo ci alleniamo per questo. I ... Leggi su oasport (Di venerdì 14 aprile 2023)si è sottoposto a una serie di test presso la pista Salvo D’Acquisto a Roma, utilizzando il notoaerodinamico realizzato dall’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del CONI. Il Campione Olimpico dei 100 metri ha svolto una serie di prove di resistenza alla velocità sui 150 metri, raggiungendo anche i 10 metri al secondoal macchinario che elimina la resistenza dell’aria e permette di produrre un passo più potente, ampio e rapido., che un mesetto fa ha conquistato l’argento sui 60 metri agli Europei Indoor alle spalle di Samuele Ceccarelli, ha analizzato il momentro attraverso i canali del Coni: “Siamo in una fase di preparazione della stagione. Stiamo lavorando benissimo, non vedo l’ora di gareggiare: in fondo ci alleniamo per questo. I ...

