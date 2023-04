Maradona Jr attacca Theo | frecciata dopo la rissa con Lozano in Milan - Napoli

(Di venerdì 14 aprile 2023) "Non lo ricordavo così nella finale" scrive Diego Armandojunior sui social postando in una storia la foto diHernandez che esulta faccia a faccia conper aver conquistato una ...

"Non lo ricordavo così nella finale" scrive Diego Armandojunior sui social postando in una storia la foto di Theo Hernandez che esulta faccia a faccia con Lozano per aver conquistato una rimessa laterale, una delle immagini più iconiche dell'andata ...... esattamente come avvenuto nella gara giocata dieci giorni fa al, hanno approfittato dell'... Considerando che in questo grafico il Napolida destra a sinistra, si evince come la squadra ...Ultime notizie Napoli - Duro sfogo di Diego ArmandoJr dopo Milan - Napoli , che sulla partita dice: "C'è ancora il ritorno, io sono molto fiducioso. Siamo stati sfortunati". "Sono anni che dico che la più grande rovina di questa città sono i ...

L’attaccante nigeriano, assente per infortunio nelle ultime uscite degli azzurri, in mattinata ha svolto l’intera seduta di allenamento in gruppo e si appresta a riprendere il proprio posto al centro ...Le probabili formazioni di Napoli-Hellas Verona: Spalletti intenzionato a rivoluzionare l'attacco, Djuric torna titolare ...