(Di venerdì 14 aprile 2023) Il giorno dopo la notifica di chiusura indagini inviato dalla Procura federale, i legali dellantus hanno messo a punto le strategie difensive su, agenti e. Il club – ricorda La Gazzetta dello Sport – continua a sottolineare come finora nessun giudice si sia espresso sul caso. A proposito della prima manovra L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... juventusfans : Comunicato ufficiale della #Juventus in merito alla notifica della Procura della #FIGC sulla chiusura delle indagin… - GiovaAlbanese : Nota ufficiale della #Juventus sulla contestazione dell'art. 4 per le manovre stipendi: 'La società ritiene di aver… - angeloinitaly : RT @CalcioFinanza: Manovre stipendi e partnership, la #Juventus studia la difesa: ecco i punti chiave - scala_mario : RT @CalcioFinanza: Manovre stipendi e partnership, la #Juventus studia la difesa: ecco i punti chiave - sportli26181512 : #Governance #Notizie Manovre stipendi e partnership, la Juve studia la difesa: Il giorno dopo la notifica di chiusu… -

I tempi allungati rispetto al previsto forniscono un assist interessante ai legali della difesa, che prima di ricevere i deferimenti per le, i rapporti con gli agenti e le ...Nelle ultime ore si è tornati a parlare del filone relativo alle. Anche in questa circostanza al club bianconero viene contestato la violazione dell'articolo 4 del codice di ...... la procura della Federazione Italiana Gioco Calcio ha inviato alla Juventus la notifica di conclusione delle indagini per quanto concerne, partnership considerate sospette con altri ...

Manovre Stipendi Juventus, la procura FIGC e Chiné accusano di mancata lealtà sportiva. I dettagli e cosa succede ora Eurosport IT

Mancano solo 5 giorni a quel fatidico 19 aprile che potrebbe stravolgere, nuovamente, il nostro campionato. Il Collegio di Garanzia del Coni si pronuncerà sul ricorso presentato dalla Juventus sulla p ...Su Gazzetta - Manovre stipendi e partnership. Così il club prepara la difesa. Il club, che continua a sottolineare come finora nessun giudice si sia espresso sul caso, sulla ...