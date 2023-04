Mani legate e una maschera-prigione: così da 16 anni vive Bruno, paziente psichiatrico. «Questa è tortura, non cura» (Di venerdì 14 aprile 2023) «Agghiacciante e raccapricciante»: con queste parole la garante sarda delle persone private della libertà personale, Irene Testa, ha descritto la condizione in cui si trova un paziente psichiatrico ricoverato nella struttura Aias di Cortoghiana, nel Sulcis-Iglesiente. Il suo nome è Bruno, ed è affetto da picacismo, una patologia che lo porta a ingerire qualsiasi cosa gli capiti davanti. Per questo motivo, «da oltre 16 anni» viene tenuto tutto il giorno con le Mani legate. Non solo. È costretto ad indossare una maschera protettiva, per evitare di ingerire oggetti potenzialmente pericolosi, che potrebbero soffocarlo o avvelenarlo. Ma l’armamentario ha un aspetto inquietante, e impedisce all’uomo di compiere qualsiasi movimento in Maniera autonoma. Il ... Leggi su open.online (Di venerdì 14 aprile 2023) «Agghiacciante e raccapricciante»: con queste parole la garante sarda delle persone private della libertà personale, Irene Testa, ha descritto la condizione in cui si trova unricoverato nella struttura Aias di Cortoghiana, nel Sulcis-Iglesiente. Il suo nome è, ed è affetto da picacismo, una patologia che lo porta a ingerire qualsiasi cosa gli capiti davanti. Per questo motivo, «da oltre 16» viene tenuto tutto il giorno con le. Non solo. È costretto ad indossare unaprotettiva, per evitare di ingerire oggetti potenzialmente pericolosi, che potrebbero soffocarlo o avvelenarlo. Ma l’armamentario ha un aspetto inquietante, e impedisce all’uomo di compiere qualsiasi movimento inera autonoma. Il ...

