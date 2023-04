Mané e i pugni in faccia a Sané: la frase shock che ha scatenato la rissa (Di venerdì 14 aprile 2023) Una brutta sconfitta porta sempre ad una tensione post gara, soprattutto se giochi nel Bayern Monaco e specialmente se ti chiami Sadio Mané . Il senegalese è infatti apparso visibilmente nervoso dopo ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 14 aprile 2023) Una brutta sconfitta porta sempre ad una tensione post gara, soprattutto se giochi nel Bayern Monaco e specialmente se ti chiami Sadio. Il senegalese è infatti apparso visibilmente nervoso dopo ...

Mané e i pugni in faccia a Sané: la frase shock che ha scatenato la rissa ...ti chiami Sadio Mané . Il senegalese è infatti apparso visibilmente nervoso dopo il ko con il Manchester City per 3 - 0 subito in Champions League e, al termine della gara, avrebbe sferrato dei pugni ... Rissa, pugni e rescissione: l'ultimo "Scusa" per far saltare il banco Un brutto episodio che avrebbe visti coinvolti i due compagni di squadra, cosa è successo in Europa: tutti i dettagli. Secondo, infatti, le varie ricostruzioni, il post partita del Bayern Monaco in ... Mané, pugni in faccia a Sané: rissa e sangue negli spogliatoi dopo il ko Champions MANCHESTER - Sané e Mané si sarebbero picchiati nello spogliatoio dopo il ko per 3 - 0 incassato dal Bayern Monaco in Champions League contro il Manchester City . È questa l'indiscrezione che arriva dalla Germania e che ...