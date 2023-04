Manchester City | Guardiola | «Se domani perdiamo col Leicester non saremo campioni»

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... brfootball : April 26: Manchester City vs. Arsenal ?? - DiMarzio : #ChampionsLeague | @FCBayern, rissa tra #Mané e #Sané dopo la sconfitta contro il @ManCity: il 10 è uscito sanguina… - futebol_info : ?? GOL DO MANCHESTER CITY! Bernardo Silva | Manchester City 2x0 Bayern - CalcioNews24 : #Guardiola scuote i suoi - yirmidorttv : Manchester City zaferi… #GüzelOyun -

Il tecnico delPep Guardiola tesse ancora una volta le lodi della squadra di Roberto De ...Sfuma il top player per la Juventus: la suggestione di mercato si spegne. Il Barcellona fissa un nuovo incontro La Juventus sta lavorando su diversi obiettivi di mercato in vista della prossima ...Pep Guardiola ha parlato della corsa per il titolo del suoin conferenza stampa, alla vigilia della gara col Leicester : 'Tutti sanno che se perdiamo queste partite non vinceremo il titolo, ecco perché le nostre ambizioni e attenzioni sono più ...

Ex magazziniere del Manchester City svela retroscena su Balotelli e Mancini: “Mi sono messo in mezzo… Il Fatto Quotidiano

Erik ten Hag says Manchester United cannot use injuries to defenders Lisandro Martinez and Raphael Varane as an excuse if their top-four push is damaged against Nottingham Forest on Sunday. Ten Hag's ...Yet with the Gunners – who City face in a crunch clash later this month – tackling another troubled team in West Ham on Sunday, Guardiola feels any slip-up could be ruinous for their chances. The City ...