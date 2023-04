“Mamma di un bimbo autistico, non mi sono mai chiesta perchè “: il viaggio de “Il fiorellino e la tartaruga” (Di venerdì 14 aprile 2023) Tempo di lettura: 4 minuti“Mio figlio Alessio aveva diciotto mesi quando ho avuto il sentore che ci fosse qualcosa di particolare nei suoi comportamenti. Poco dopo la diagnosi del disturbo dello spettro autistico. Da subito la consapevolezza che, in realtà, non c’era nulla di diverso in mio figlio, ma era ed è un bambino speciale. Come tutti gli altri”. Parte da questa convinzione il racconto di Claudia Garofalo Mamma di uno splendido bambino che oggi ha dieci anni, e Presidente dell’Associazione “il fiorellino e la tartaruga” fondata nel 2020 insieme all’amica Federica Saporito, Mamma di Martina, anche lei di 10 anni e affetta da autismo. Due destini incrociati, due storie di vita che sono state trasformate in opportunità da due donne che hanno voluto creare una rete di ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 14 aprile 2023) Tempo di lettura: 4 minuti“Mio figlio Alessio aveva diciotto mesi quando ho avuto il sentore che ci fosse qualcosa di particolare nei suoi comportamenti. Poco dopo la diagnosi del disturbo dello spettro. Da subito la consapevolezza che, in realtà, non c’era nulla di diverso in mio figlio, ma era ed è un bambino speciale. Come tutti gli altri”. Parte da questa convinzione il racconto di Claudia Garofalodi uno splendido bambino che oggi ha dieci anni, e Presidente dell’Associazione “ile la” fondata nel 2020 insieme all’amica Federica Saporito,di Martina, anche lei di 10 anni e affetta da autismo. Due destini incrociati, due storie di vita chestate trasformate in opportunità da due donne che hanno voluto creare una rete di ...

