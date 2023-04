Maltempo | vetta del Vesuvio innevata e stop ai collegamenti marittimi

Da subito, il" con nubi e vento in quota " aveva impedito l'uso dell'elicottero . Le ... impegnati in uno dei moduli di formazione, si trovava a 50 metri delladel Lyskamm , nel ...del Vesuvio innevata e stop ai collegamenti marittimi veloci nel golfo di Napoli. Sono gli effetti delche da ieri sera sta interessando il Napoletano, capoluogo compreso, e che ha ...... ha contribuito alla valorizzazione del territorio attraverso la "foto di" degli scialpinisti ... Chanavey domenica 16 aprile alle ore 15.30 (in caso diavremo a disposizione un riparo) ...

Maltempo, grandine e neve a Napoli e sul Vesuvio: stop aliscafi per ... QUOTIDIANO NAZIONALE

La perturbazione sta interessando la zona da ieri sera ma stamattina si è registrato un peggioramento con fenomeni anomali anche nel golfo a livello del mare. Fermi i collegamenti con Ischia, Procida ...Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello di Gestione Consensi (pulsante) o accedendo al pannello delle preferenze pubblicitarie per ...