Maltempo: Protezione Civile, temporali su Lazio e Campania (Di venerdì 14 aprile 2023) ... in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento (www.ProtezioneCivile.gov.it). L'avviso prevede dal mattino di domani, sabato 15 ...

Maltempo: Protezione Civile, temporali su Lazio e Campania Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d'intesa con le regioni coinvolte - alle quali spetta l'attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori ... Maltempo in Campania, domani allerta meteo gialla Per piogge e temporali dalle ore 6 di sabato 15 aprile fino alle ore 6 di domenica 16 Napoli, 14 apr. - Maltempo in Campania, con piogge e temporali. Per questo, la Protezione civile della Regione ha emanato un'allerta meteo gialla valida dalle ore 6 di domani mattina, sabato 15 aprile, fino alle ore 6 ... La Protezione Civile della Regione Campania raccomanda ai Sindaci di attivare i COC (Centri operativi comunali), di verificare la corretta ricezione delle comunicazioni da parte della Sala operativa ... Mosciano, si "recupera" la Via Crucis Vivente rinviata per il maltempo Rinviata per maltempo la domenica delle Palme ... L'organizzazione è stata supportata anche dall'impegno diretto dell'associazione Donne Attive, della Protezione Civile di Mosciano Sant'Angelo e della ...