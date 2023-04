Maltempo in Campania, domani allerta meteo gialla (Di venerdì 14 aprile 2023) (Adnkronos) – Maltempo in Campania, con piogge e temporali. Per questo, la Protezione civile della Regione ha emanato un’allerta meteo gialla valida dalle ore 6 di domani mattina, sabato 15 aprile, fino alle ore 6 di domenica 16 aprile. Il livello di criticità riguarda tutto il territorio ad esclusione delle zone 4 e 7 (Alta Irpinia e Sannio, Tanagro). I fenomeni temporaleschi saranno caratterizzati da incertezza previsionale e rapidità di evoluzione e potrebbero essere accompagnati da grandine, fulmini e raffiche di vento. Le precipitazioni, in alcuni punti del territorio quindi saranno repentine e intense. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di venerdì 14 aprile 2023) (Adnkronos) –in, con piogge e temporali. Per questo, la Protezione civile della Regione ha emanato un’valida dalle ore 6 dimattina, sabato 15 aprile, fino alle ore 6 di domenica 16 aprile. Il livello di criticità riguarda tutto il territorio ad esclusione delle zone 4 e 7 (Alta Irpinia e Sannio, Tanagro). I fenomeni temporaleschi saranno caratterizzati da incertezza previsionale e rapidità di evoluzione e potrebbero essere accompagnati da grandine, fulmini e raffiche di vento. Le precipitazioni, in alcuni punti del territorio quindi saranno repentine e intense. L'articolo proviene da Italia Sera.

