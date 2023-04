Maltempo, allerta meteo gialla dalle ore 6 di domani (Di venerdì 14 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiLa Protezione Civile della Regione Campania ha emanato una allerta meteo per piogge e temporali valido su tutta la Campania dalle 6 di domani mattina, sabato 15 aprile fino alle 6 di domenica 16 aprile. Il livello di criticità, ossia del rischio idrogeologico per temporali è Giallo su tutto il territorio ad esclusione delle zone 4 e 7 (Alta Irpinia e Sannio, Tanagro). I fenomeni temporaleschi saranno caratterizzati da incertezza previsionale e rapidità di evoluzione e potrebbero essere accompagnati da grandine, fulmini e raffiche di vento. Le precipitazioni, in alcuni punti del territorio quindi saranno repentine e intense. L’impatto al suolo delle precipitazioni potrebbe causare allagamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua con inondazioni delle aree limitrofe, ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 14 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiLa Protezione Civile della Regione Campania ha emanato unaper piogge e temporali valido su tutta la Campania6 dimattina, sabato 15 aprile fino alle 6 di domenica 16 aprile. Il livello di criticità, ossia del rischio idrogeologico per temporali è Giallo su tutto il territorio ad esclusione delle zone 4 e 7 (Alta Irpinia e Sannio, Tanagro). I fenomeni temporaleschi saranno caratterizzati da incertezza previsionale e rapidità di evoluzione e potrebbero essere accompagnati da grandine, fulmini e raffiche di vento. Le precipitazioni, in alcuni punti del territorio quindi saranno repentine e intense. L’impatto al suolo delle precipitazioni potrebbe causare allagamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua con inondazioni delle aree limitrofe, ...

