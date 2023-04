Maltempo | allerta gialla anche domani in Calabria e in altre 6 regioni del Centro Sud

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RaiNews : Ancora pioggia, neve e freddo su gran parte dell'Italia. - antonellaa262 : La Protezione civile regionale ha emanato un avviso di allerta meteo in Campania valido dalle 6 di domani, sabato 1… - News24_it : Diramata l'allerta meteo: il maltempo rovina il weekend con pioggia e grandine - - GazzettaSalerno : Maltempo in Campania, con piogge e temporali. Per questo, la Protezione civile della Regione ha emanato un'allerta… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: MALTEMPO - Napoli, allerta meteo gialla dalle ore 6:00 di sabato 15 aprile fino alle ore 6:00 di domenica 16 aprile: i… -

La Protezione Civile ha emesso un bollettino di"gialla" per ilin sette regioni per la giornata di sabato 15 aprile: è stata valutata sul Lazio e su parte dei territori di Umbria, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata e Calabria. ...in Campania, con piogge e temporali. Per questo, la Protezione civile della Regione ha emanato un'meteo gialla valida dalle ore 6 di domani mattina, sabato 15 aprile, fino alle ore 6 ...Sulla base dei fenomeni previsti per la giornata di domani, sabato 15 aprile, è stata valutatagialla sul Lazio e su parte dei territori di Umbria, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata e ...

Maltempo, allerta meteo gialla in sette regioni: weekend con l'ombrello, temporali, neve e freddo leggo.it

NAPOLI – La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato una allerta meteo di livello Giallo (ad esclusione ... dove per le prossime 24 ore il maltempo la farà da padrone. In particolare, «i ...ed è disponibile sul sito del Dipartimento della Protezione Civile (www.protezionecivile.gov.it), insieme alle norme generali di comportamento da tenere in caso di maltempo. Le informazioni sui ...