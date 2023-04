Malore Szczesny, il sostegno dei tifosi partenopei: “Forza Campione, ti aspettiamo in campo contro di noi” (Di venerdì 14 aprile 2023) I messaggi di sostegno dei tifosi partenopei al portiere della Juventus, Wojciech Szczesny, dopo il Malore con lo Sporting Lisbona: la dimostrazione che il tifo sportivo supera le differenze. Durante la partita di Europa League tra Juventus e Sporting Lisbona andata in scena ieri sera, il portiere bianconero Wojciech Szczesny è stato colpito da un Malore improvviso che ha destato tanta preoccupazione in primis al giocatore stesso, poi anche tra compagni e tifosi. Tanti i messaggi di sostegno ricevuti dal polacco, quelli provenienti dai tifosi napoletani hanno fatto particolarmente piacere. Sono stati diversi i messaggi di incoraggiamento sul web per il portiere bianconero, anche in occasione della sfida Juventus-Napoli ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 14 aprile 2023) I messaggi dideial portiere della Juventus, Wojciech, dopo ilcon lo Sporting Lisbona: la dimostrazione che il tifo sportivo supera le differenze. Durante la partita di Europa League tra Juventus e Sporting Lisbona andata in scena ieri sera, il portiere bianconero Wojciechè stato colpito da unimprovviso che ha destato tanta preoccupazione in primis al giocatore stesso, poi anche tra compagni e. Tanti i messaggi diricevuti dal polacco, quelli provenienti dainapoletani hanno fatto particolarmente piacere. Sono stati diversi i messaggi di incoraggiamento sul web per il portiere bianconero, anche in occasione della sfida Juventus-Napoli ...

