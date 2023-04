Malattie della pelle, arriva assistente virtuale che trova il centro di cura (Di venerdì 14 aprile 2023) (Adnkronos) – Per chi soffre di dermatite atopica, psoriasi, artrite psoriasica e idrosadenite suppurativa è importante poter accedere a cure mediche specialistiche per favorire la diagnosi, la cura e l’assistenza. Sul territorio nazionale sono operativi diversi centri specializzati, ma spesso risulta difficile riuscire a individuare il più vicino, mettersi in contatto ed effettuare la prenotazione della visita. Da oggi, grazie al supporto incondizionato di AbbVie e con il patrocinio di Andea (Associazione nazionale dermatite atopica) e Apiafco (Associazione psoriasici italiani amici della Fondazione Corazza), c’è il servizio ‘Chiedi a Serena’: un assistente virtuale attivo anche per il paziente con problemi dermatologici, per accompagnarlo nella ricerca del centro specialistico più ... Leggi su italiasera (Di venerdì 14 aprile 2023) (Adnkronos) – Per chi soffre di dermatite atopica, psoriasi, artrite psoriasica e idrosadenite suppurativa è importante poter accedere a cure mediche specialistiche per favorire la diagnosi, lae l’assistenza. Sul territorio nazionale sono operativi diversi centri specializzati, ma spesso risulta difficile riuscire a individuare il più vicino, mettersi in contatto ed effettuare la prenotazionevisita. Da oggi, grazie al supporto incondizionato di AbbVie e con il patrocinio di Andea (Associazione nazionale dermatite atopica) e Apiafco (Associazione psoriasici italiani amiciFondazione Corazza), c’è il servizio ‘Chiedi a Serena’: unattivo anche per il paziente con problemi dermatologici, per accompagnarlo nella ricerca delspecialistico più ...

