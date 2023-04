Malaria, approvato nuovo vaccino per i bambini: efficacia oltre 75% (Di venerdì 14 aprile 2023) Roma, 14 apr. (Adnkronos Salute) - Una svolta epocale nella lotta alla Malaria, malattia infettiva tra le più antiche e pericolose che uccide ogni anno mezzo milione di persone a livello globale, la metà sono bambini sotto i 5 anni in prevalenza dell'Africa Sub-Sahariana. L'Università di Oxford ha sviluppato il primo vaccino contro la Malaria che supera la soglia del 75% di efficacia prevista dall'Organizzazione mondiale della sanità (Oms). Il nuovo vaccino (R-21/Matrix-M) è stato realizzato da un gruppo di ricercatori dello Jenner Institute dell'Università di Oxford ed è stato approvato dalle autorità regolatorie ghanesi (Fda Ghana), "ed è solo il secondo vaccino contro la Malaria approvato in tutto ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 14 aprile 2023) Roma, 14 apr. (Adnkronos Salute) - Una svolta epocale nella lotta alla, malattia infettiva tra le più antiche e pericolose che uccide ogni anno mezzo milione di persone a livello globale, la metà sonosotto i 5 anni in prevalenza dell'Africa Sub-Sahariana. L'Università di Oxford ha sviluppato il primocontro lache supera la soglia del 75% diprevista dall'Organizzazione mondiale della sanità (Oms). Il(R-21/Matrix-M) è stato realizzato da un gruppo di ricercatori dello Jenner Institute dell'Università di Oxford ed è statodalle autorità regolatorie ghanesi (Fda Ghana), "ed è solo il secondocontro lain tutto ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... InnovaSociale : RT @wireditalia: Si chiama R21/Matrix-M ed è stato sviluppato dall’università di Oxford. La Food and Drugs Authority ghanese ha dato il via… - AlfonsoFuggetta : RT @GiacomoGorini: Si è verificato un evento storico nella storia della medicina: il primo vaccino altamente efficace contro la malaria è s… - DanielaLantieri : RT @GiacomoGorini: Si è verificato un evento storico nella storia della medicina: il primo vaccino altamente efficace contro la malaria è s… - matildesjt : RT @GiacomoGorini: Si è verificato un evento storico nella storia della medicina: il primo vaccino altamente efficace contro la malaria è s… - GiacomoGorini : Così tanti decessi per la malaria non continueranno a lungo, se il nuovo vaccino verrà approvato anche in altri sta… -