Roma, 14 apr. - Una svolta epocale nella lotta alla Malaria, malattia infettiva tra le più antiche e pericolose che uccide ogni anno mezzo milione di persone a livello globale, la metà sono bambini ...

Malaria, approvato nuovo vaccino per i bambini: efficacia oltre 75% ... "ed è solo il secondo vaccino contro la malaria approvato in tutto il mondo ma il primo ad aver a superato la soglia del 75% di efficacia prevista dall'Oms (77% di efficacia a 12 mesi di 'follow - ... Secondo alcuni studi, vi è addirittura una relazione genetica tra malaria e covid . Si tratterà di un vaccino approvato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, che potrebbe salvare migliaia di ... È stato messo a punto dall'Università di Oxford e ha superato la soglia di 75% di efficacia. Dovrebbe poter essere prodotto a costi contenuti ...