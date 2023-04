Madonna di Trevignano | una testimone rivela | “Le statue che piangono? Le ho comprate io a Gisella Cardia”

(Di venerdì 14 aprile 2023) Non passa giorno, ormai, che non trapelino nuovi dettagli sull’intricata vicenda di, la sedicente veggente che rivendica presunte lacrimazioni di unatta dellapresa a Medjugorje e portata con sé aRomano. Questa volta a parlare è una donna, seguace della, che ai microfoni di Mattino Cinque News ha raccontato di aver comprato duedella Vergine durante un pellegrinaggio a Medjugorje e di averle regalate proprio alla presunta “santona”: “Ho appreso solo adesso, dai servizi andati in onda in televisione, che le due Madonne che ho portato ahanno pianto“, ha detto all’inviato della trasmissione di Canale 5. E ancora: “Le Madonne che ho tenuto per me e che erano uguali a quelle di ...

Le lacrime della Madonna di Trevignano continuano ad essere un caso ed è tornata a parlare Gisella Cardia, la sedicente veggente scomparsa da qualche giorno, che durante il colloquio con Franca Giansoldati... a casa di Luigi Avella, ex 'seguace' di Gisella Cardia, la presunta veggente di Trevignano. A raccontarlo in questi giorni sulle tv nazionali è lui stesso. ''La Madonna ha lacrimato due volte... davanti al lago ci sarà come sempre il raduno dei fedeli con la recita del rosario per la Madonna. Veggente di Trevignano, sacerdoti '007' infiltrati tra i fedeli: diocesi orientata a bocciare i...

"Quando la Madonna piange non è mai un buon segnale per l'umanità... Se non ci saranno impedimenti, Gisella Cardia sarà il 3 maggio a Trevignano insieme ai suoi fedeli per recitare il rosario."