Madonna di Trevignano | “preti 007 infiltrati dal Vaticano tra i seguaci di Gisella Cardia” Poi la rivelazione | “Il sangue non è di maiale ma della veggente”

(Di venerdì 14 aprile 2023) Nientemeno che dei sacerdoti “007” mandati dalper infiltrarsi tra i fedelidi, la sedicentediRomano. A rivelarlo è Il Messaggero, che spiega come questi emissari abbiano fatto “domande come semplici curiosi o persone in attesa di una grazia o di un miracolo”. “Chi li ha visti operare ricorda che ‘erano in cinque o sei’, tutti in borghese”, si legge sul quotidiano romano. E ancora: “Erano, 007 inviati da Roma per capire che cosa accade davvero ogni 3 del mese nel campo di via Monticello”, il luogo dove, dal marzo del 2016, una statuetta acquistata a Medjugorje dalla presunta, al secolo Maria Giuseppa Scarpulla, piangerebbe lacrime di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SirDistruggere : La statua della madonna di Trevignano lacrimerebbe sangue di maiale a detta della scientifica di Roma. Ora è già ab… - fanpage : Rosanna Chifari è una neurologa. Già consulente della Lega al Senato è diventata punto di riferimento della galassi… - repubblica : Denunciata la santona della Madonna di Trevignano: 'C'è chi le ha donato più di 100 mila euro' [di Marco Carta] - ALisimberti : RT @il_Timone: Di fronte al caso mediatico e giudiziario della cosiddetta Madonna di Trevignano e della presunta veggente è bene si indaghi… - mattino5 : Dalla Madonna di Trevignano, all'incoronazione di Carlo III fino alla morte tragica della pallavolista Julia Ituma:… -

... a casa di Luigi Avella, ex 'seguace' di Gisella Cardia, la presunta veggente di. A raccontarlo in questi giorni sulle tv nazionali è lui stesso. ''Laha lacrimato due volte ......davanti al lago ci sarà come sempre il raduno dei fedeli con la recita del rosario per la. ... Veggente di, sacerdoti '007' infiltrati tra i fedeli: diocesi orientata a bocciare i ...La veggente Gisella Cardia annuncia che il 3 maggio tornerà aRomano. Quel giorno è in programma un raduno dei fedeli con recita del rosario per la. Lei fa sapere di non aver lasciato il Lazio e si aspetta di essere difesa dal Vaticano. Nel ...

Madonna di Trevignano, Gisella Cardia: Donazioni regolari, il 3 maggio la preghiera si terrà Fanpage.it

"Quando la Madonna piange non è mai un buon segnale per l'umanità ... Se non ci saranno impedimenti, Gisella Cardia sarà il 3 maggio a Trevignano insieme ai suoi fedeli per recitare il rosario. "Se ...La Commissione istituita dalla diocesi di Civita Castellana sulle presunte apparizioni della Madonna di Trevignano potrebbe affermare che 'non c’è nulla di soprannaturale' nei fenomeni analizzati. È q ...