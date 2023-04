Madonna di Trevignano | parla la veggente Gisella Cardia | «Sono vittima di forze oscure | ho l’anima affranta»

Leggi su open.online

(Di venerdì 14 aprile 2023) Laannuncia che il 3 maggio tornerà aRomano. Quel giorno è in programma un raduno dei fedeli con recita del rosario per la. Lei fa sapere di non aver lasciato il Lazio e si aspetta di essere difesa dal Vaticano. Nel colloquio con Franca Giansoldati pubblicato dal Messaggerodice di sentirsi sotto l’attacco di. «Non è piacevole essere dipinti come dei truffatori, specie quando si ha la coscienza a posto. Mi sento sotto attacco da, poteri non identificati. Ho, il cuore spezzato e se non avessi la forza della preghiera non riuscirei andare avanti». Per quanto riguarda le secrezioni, ...