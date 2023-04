Macron al cantiere di Notre Dame a 4 anni dall' incendio

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Castellodannone : Macron e Brigitte nel cantiere di Notre Dame che risorge - radio3mondo : Il Presidente della Repubblica visiterà il cantiere di restauro della Cattedrale di Notre-Dame a Parigi venerdì 15… - Marghe_cantiere : Ma figuriamoci, meglio ingrassare l'ego già ipertrofico del Macron de noantri Matteo Renzi (che ha rottamato 'solo'… - ron_italia : RT @emanuelpietrob1: La grande occasione di avviare i lavori nel cantiere dell'autonomia strategica è stata ai tempi del duo Macron-Merkel.… - emanuelpietrob1 : La grande occasione di avviare i lavori nel cantiere dell'autonomia strategica è stata ai tempi del duo Macron-Merk… -

, in casco e tuta da, accompagnato dalla moglie Brigitte e dalla ministra della Cultura, Rima Abdul - Malak, ha salutato gli operai, gli artigiani e i capicantiere al lavoro, dicendo ...AGI - Accompagnato dalla moglie, Brigitte , il presidente Emmanuelha visitato ildella cattedrale Notre - Dame alla vigilia del quarto anniversario del devastante incendio , in un contesto di protesta sociale sulla riforma delle pensioni . Poco prima ...Casco di protezione in testa, accompagnato dalla moglie, Brigitte, il presidente Emmanuelha visitato ildella cattedrale Notre - Dame alla vigilia del quarto anniversario del devastante incendio del 15 aprile 2019, che lasciò il mondo a bocca aperta. Il presidente si muove ...

Macron e Brigitte nel cantiere di Notre Dame che risorge AGI - Agenzia Italia

Attesa per la sentenza dei giudici che devono esprimersi sul contestatissimo provvedimento del governo Borne. Blindato il perimetro intorno al Palais Royal, storica sede del consiglio costituzionale, ...(ANSA) - PARIGI, 14 APR - Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha assicurato oggi - durante una visita al cantiere di Notre Dame - che la ricostruzione della cattedrale di Parigi, danneggiata da ...