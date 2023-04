Ma basta! L' ecoteppista provoca e Lenzi gli urla in faccia | sbranato | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 14 aprile 2023) "Bisogna diffidare di chi vuole salvare il mondo". Massimilianolo dice ina Simone Ficicchia, giovane esponente di Ultima generazione, il manipolo di eco-teppisti assai attivo nell'imbrattare le opere d'arte delle città italiane, da Roma a Firenze. Motivo della loro campagna mediatica, per così dire? Sensibilizzare governo e opinione pubblica sul tema del cambiamento climatico. Risultato? Essere presi per vandali, pazzi o semplicemente fessi dalla maggioranza degli italiani. "Cosa fanno per salvare il mondo? Imbrattano il Botticelli, Palazzo Vecchio... Ma che roba è?", scuote il capo il giornalista, ospite in studio di CoffeeBreak su La7, protestando con il conduttore Andrea Pancani: "E poi basta con queste parole di guerra, l'emergenza, che p***e dai".contro l'eco-teppista: guarda il ...