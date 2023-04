Lula va a Pechino e schiera il Brasile con Cina (e Russia): l’asse che imbarazza la sinistra (Di venerdì 14 aprile 2023) Il viaggio di Luiz Inacio Lula da Silva a Pechino dovrebbe far arrossire più di qualcuno al Nazareno e nelle sedi del M5s: oggi il presidente brasiliano ha riservato lodi sperticate alla Cina e gli accordi commerciali firmati e neanche una frase di condanna per l’invasione dell’Ucraina. Anzi, ha usato le stesse parole della diplomazia cinese, che starebbe anche rifornendo di armi Mosca. l’asse Brasilia-Pechino-Mosca è dunque nei fatti. E chi a sinistra proclamava il trionfo della democrazia e dei diritti civili in Brasile dopo la sconfitta di Bolsonaro, dovrebbe passarsi una mano sulla coscienza. Magari ricordando le scene di esultanza di Boldrini e Letta. LEGGI ANCHE Il pacifista Lula s'inchina a Putin. Il Cremlino: «Si rafforza la cooperazione ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 14 aprile 2023) Il viaggio di Luiz Inacioda Silva adovrebbe far arrossire più di qualcuno al Nazareno e nelle sedi del M5s: oggi il presidente brasiliano ha riservato lodi sperticate allae gli accordi commerciali firmati e neanche una frase di condanna per l’invasione dell’Ucraina. Anzi, ha usato le stesse parole della diplomazia cinese, che starebbe anche rifornendo di armi Mosca.Brasilia--Mosca è dunque nei fatti. E chi aproclamava il trionfo della democrazia e dei diritti civili indopo la sconfitta di Bolsonaro, dovrebbe passarsi una mano sulla coscienza. Magari ricordando le scene di esultanza di Boldrini e Letta. LEGGI ANCHE Il pacifistas'inchina a Putin. Il Cremlino: «Si rafforza la cooperazione ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... classcnbc : Asia, indici in verde Nikkei???? +1%, Kospi???? +0,6%, HSI???? sulla parità, Shanghai???? +0,3% #Cina: dopo Macron e von… - Agenzia_Ansa : UCRAINA I Il presidente brasiliano Lula a Pechino dal leader cinese Xi con il suo piano di pace in valigia. I due p… - FrancescoMured6 : RT @SecolodItalia1: Lula va a Pechino e schiera il Brasile con Cina (e Russia): l’asse che imbarazza la sinistra - SecolodItalia1 : Lula va a Pechino e schiera il Brasile con Cina (e Russia): l’asse che imbarazza la sinistra - LuigiF97101292 : RT @classcnbc: Asia, indici in verde Nikkei???? +1%, Kospi???? +0,6%, HSI???? sulla parità, Shanghai???? +0,3% #Cina: dopo Macron e von der Leyen… -