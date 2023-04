Lula in ginocchio da Xi Jinping | l' asse comunista Brasile-Cina

(Di venerdì 14 aprile 2023) Il presidente brasiliano Luiz Inacioda Silva è stato accolto dal suo omologo cinese Xidurante una cerimonia con picchetto d'onore a Pechino. All'incontro erano presenti le principali autorità cinesi., accompagnato da una folta delegazione istituzionale, ha stretto la mano a Xi. É il secondo giorno della sua visita ufficiale in, iniziata da Shanghai. L'obiettivo del viaggio del presidente brasiliano è rafforzare i legami commerciali tra i due paesi e parlare della guerra in Ucraina.

Le annunciate visite di Macron, Sánchez e Lula indicano che la Cina non ha solo la Russia come alleato. Al momento, oltre a un Paese in guerra con il 26% del territorio occupato, le vittime ucraine continuano ad aumentare. Gli alleati europei hanno promesso di imporre sanzioni paralizzanti che avrebbero messo in ginocchio la Russia. Le parole del presidente brasiliano Lula riflettono questo crescente sentimento.

