Lukaku vuole tenersi l'Inter così: le cifre (Di venerdì 14 aprile 2023) Romelu Lukaku è un cecchino su rigore: ha segnato tutti gli ultimi 25 penalty (19 con l'Inter). L'ultimo errore dal dischetto... Leggi su calciomercato (Di venerdì 14 aprile 2023) Romeluè un cecchino su rigore: ha segnato tutti gli ultimi 25 penalty (19 con l'). L'ultimo errore dal dischetto...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tancredipalmeri : Ci vuole un gran faccia di bronzo per starnazzare di Juventus perseguitata da squalifiche. Riconosciuto il pugno d… - marifcinter : #Parolo: '#Lukaku non ha fiducia, gioca con l'ansia di doversi guadagnare la maglia per Lisbona. Lui non è un gioca… - SOS_JUVE : RT @gabbo_gobbo: Ma questa storia del comunicato #Allianz contro le offese a Lukaku? Dobbiamo iniziare un altro processo chiamato per esemp… - anto6133152272 : RT @gabbo_gobbo: Ma questa storia del comunicato #Allianz contro le offese a Lukaku? Dobbiamo iniziare un altro processo chiamato per esemp… - titobabao3 : RT @gabbo_gobbo: Ma questa storia del comunicato #Allianz contro le offese a Lukaku? Dobbiamo iniziare un altro processo chiamato per esemp… -