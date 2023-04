Lukaku infallibile dal dischetto, ma all’Inter serve anche altro! ? CdS (Di venerdì 14 aprile 2023) Romelu Lukaku si sta dimostrando un cecchino infallibile dagli undici metri. Il belga, contro il Benfica, ha segnato il suo 19esimo rigore su 19 calciati con la maglia dell’Inter. Ma ora serve anche l’altro Big Rom NON BASTA ? Dal dischetto, Lukaku è una sentenza. Dopo i timbri in campionato contro Udinese e Spezia, in Coppa Italia contro la Juventus, è arrivato anche il sigillo dagli undici metri in Champions League. Questa volta contro il Benfica nell’andata dei quarti di finale. Sotto questo aspetto, Big Rom è praticamente un cecchino infallibile. Sono 19 realizzazioni su 19 rigori calciati con la maglia nerazzurra. Una sicurezza in tutto e per tutto. Ma il rendimento in campo non è ancora quello dei migliori. all’Inter manca la sua ... Leggi su inter-news (Di venerdì 14 aprile 2023) Romelusi sta dimostrando un cecchinodagli undici metri. Il belga, contro il Benfica, ha segnato il suo 19esimo rigore su 19 calciati con la maglia dell’Inter. Ma oral’altro Big Rom NON BASTA ? Dalè una sentenza. Dopo i timbri in campionato contro Udinese e Spezia, in Coppa Italia contro la Juventus, è arrivatoil sigillo dagli undici metri in Champions League. Questa volta contro il Benfica nell’andata dei quarti di finale. Sotto questo aspetto, Big Rom è praticamente un cecchino. Sono 19 realizzazioni su 19 rigori calciati con la maglia nerazzurra. Una sicurezza in tutto e per tutto. Ma il rendimento in campo non è ancora quello dei migliori.manca la sua ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : Lukaku infallibile dal dischetto, ma all'Inter serve anche altro! - CdS - - news24_inter : #Lukaku infallibile dagli 11 metri: 19 centri su 19 all’#Inter - aldoolaf81 : Tanto sgraziato quanto infallibile, non riesco a dare un senso logico all’ infallibilità di Lukaku dal dischetto - RadioRadioWeb : Benfica-Inter finisce 2-0 per i nerazzurri. Bastoni e Dumfries si caricano sulle spalle i compagnie mettono in camp… - willi_mar8 : RT @Guli__1979: Lukaku infallibile dagli undici metri, malino dai tre metri, malissimo da un metro. #BenficaInter -