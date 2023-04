Lukaku, freddezza e rigori pesanti: manca un solo fattore (Di venerdì 14 aprile 2023) La freddezza di Romelu Lukaku e la sua capacità di rendersi decisivo dal dischetto sono stati due fattori fondamentali per gli ultimi risultati dell’Inter, specialmente contro Juventus in Coppa Italia e Benfica in Champions League. Al belga manca soltanto un altro fattore per tornare trascinatore in questo finale di stagione. mancaNZA – Con i due rigori segnati in Coppa Italia contro la Juventus e in Champions League contro il Benfica, Romelu Lukaku si è fatto parzialmente perdonare per una stagione fin qui tutt’altro che esaltante. Ma non si può in ogni caso ignorare come proprio la sua freddezza dal dischetto abbia fatto tutta la differenza del mondo per l’Inter. Adesso il belga ha una sola mancanza da colmare per tornare ... Leggi su inter-news (Di venerdì 14 aprile 2023) Ladi Romelue la sua capacità di rendersi decisivo dal dischetto sono stati due fattori fondamentali per gli ultimi risultati dell’Inter, specialmente contro Juventus in Coppa Italia e Benfica in Champions League. Al belgasoltanto un altroper tornare trascinatore in questo finale di stagione.NZA – Con i duesegnati in Coppa Italia contro la Juventus e in Champions League contro il Benfica, Romelusi è fatto parzialmente perdonare per una stagione fin qui tutt’altro che esaltante. Ma non si può in ogni caso ignorare come proprio la suadal dischetto abbia fatto tutta la differenza del mondo per l’Inter. Adesso il belga ha una solanza da colmare per tornare ...

