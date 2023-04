L’Ucraina vieta ai suoi atleti di gareggiare con Russia e Bielorussia

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 14 aprile 2023) Il Ministero della Gioventù e dello sport ucraino ha emesso un decreto chea tutte le delegazioni ufficiali delle squadre sportive nazionali di partecipare a competizioni internazionali in cui sono presentiprovenienti dallao dalla Bielo. La decisione arriva dopo che il Comitato olimpico internazionale (Cio) ha raccomandato invece il ritorno deglirussi e bielorussi agli eventi sportivi internazionali, sotto bandiera neutrale. In un'intervista al Kyiv Independent, il ministro dello Sport ucraino Vadym Gutzeit ha affermato che 262e allenatori sono già stati uccisi in Ucraina dall'inizio dell'invasione russa. (Ansa)