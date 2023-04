Lucia Borgonzoni: "Difenderemo libri e arte dal politicamente corretto" (Di venerdì 14 aprile 2023) Una serie di strumenti per valorizzare le imprese culturali e creative, che rappresentano un pilastro dell'eccellenza italiana. E anche per “proteggere” le opere dal vento della cancel culture. Sono, questi, gli obiettivi del pacchetto di norme cui sta lavorando Lucia Borgonzoni, Sottosegretaria alla Cultura e Senatrice della Lega. Queste norme convoglieranno nel disegno di legge sul Made in Italy che il governo ha in gestazione. In un colloquio con Libero, Borgonzoni spiega finalità e contenuti degli interventi su cui si sta concentrando.Imprese culturali e artistiche. Quali sono? «Quelle che si occupano di musica, spettacolo dal vivo, arte, design, moda, audiovisivo. Ma anche artigianato artistico, videogiochi, biblioteche. La tipologia è molto ampia, si tratta di imprese che “fanno cultura”, promuovono i territori ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 14 aprile 2023) Una serie di strumenti per valorizzare le imprese culturali e creative, che rappresentano un pilastro dell'eccellenza italiana. E anche per “proteggere” le opere dal vento della cancel culture. Sono, questi, gli obiettivi del pacchetto di norme cui sta lavorando, Sottosegretaria alla Cultura e Senatrice della Lega. Queste norme convoglieranno nel disegno di legge sul Made in Italy che il governo ha in gestazione. In un colloquio con Libero,spiega finalità e contenuti degli interventi su cui si sta concentrando.Imprese culturali e artistiche. Quali sono? «Quelle che si occupano di musica, spettacolo dal vivo,, design, moda, audiovisivo. Ma anche artigianato artistico, videogiochi, biblioteche. La tipologia è molto ampia, si tratta di imprese che “fanno cultura”, promuovono i territori ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... reverendoaxel : @LegaSalvini Ma Lucia Borgonzoni ha mai aperto un libro...? Mah!!?? - InfinitoIsacco : RT @maurizioscatola: @LegaSalvini 'non leggo un libro da tre anni' - maurizioscatola : @LegaSalvini 'non leggo un libro da tre anni' - MagaAnimation : RT @IIDEAssociation: ??Martedì 18 l’#ItaliaDeiVideogiochi si ritrova a Roma per delineare i trend del mercato dell’ultimo anno e mostrare l’… - IIDEAssociation : ??Martedì 18 l’#ItaliaDeiVideogiochi si ritrova a Roma per delineare i trend del mercato dell’ultimo anno e mostrare… -