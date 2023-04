Lotta | Europei Zagabria 2023 | convocati 18 azzurri

(Di venerdì 14 aprile 2023) Da lunedì 17 a domenica 23 aprile in programma glidi. In Croazia tante gare previste con le 30 categorie di peso, si parte con le eliminatorie dellalibera, poi si proseguirà anche con la greco romana e sono diciotto i. Ecco di seguito l’elenco completo. LIBERA: Simone Piroddu (57 kg), Colin Realbuto (65 kg), Gianluca Talamo (70 kg), Frank Chamizo (74 kg), Simone Iannattoni (86 kg), Benjamin Honis (97 kg), Abraham Conyedo (125 kg); GRECO ROMANA: Jacopo Sandron (63 kg), Zaur Kabaloev (67 kg), Luca Dariozzi (77 kg), Mirco Minguzzi (87 kg), Nikoloz Kakhelashvili (97 kg), Danila Sotnikov (130 kg); FEMMINILE: Emanuela Liuzzi (50 kg), Morena De Vita (59 kg), Elena Esposito (62 kg), Dalma Caneva (72 kg), Enrica Rinaldi (76 kg). ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : Europei #Lotta a #Zagabria, i convocati azzurri - FijlkamOfficial : Campionati Europei di lotta 2023: al via lunedì 17 - arpatoscana : RT @ISPRA_Press: Evento conclusivo Progetto #LifeSwipe, Presidente Laporta: “Tutela dell'ambiente significa tutela della legalità. Scambio… - expo_technology : RT @ISPRA_Press: Evento conclusivo Progetto #LifeSwipe, Presidente Laporta: “Tutela dell'ambiente significa tutela della legalità. Scambio… - ISPRA_Press : Evento conclusivo Progetto #LifeSwipe, Presidente Laporta: “Tutela dell'ambiente significa tutela della legalità. S… -

Oltre al sostegno dell'ADIS sul piano tecnico, per rendere operativo il piano l'Amministrazione punta al reperimento di fondi regionali, nazionali ed, attraverso la partecipazione ai relativi ......45% Grazie al boom delle vendite in Cina Lvmh ha consolidato ieri il primato tra i titoli... Lo hanno festeggiato a modo loro i manifestanti di Parigi incontro la riforma delle pensioni ......utili e rispettando progettazioni già in essere con rigide tempistiche tutti i fondimessi ... dai precedenti esecutivi, potrebbe tornare di grande utilità al sistema nellaal mutamento ...

Lotta, Europei 2023: le speranze di medaglia dell'Italia. Obiettivo minimo tre podi, Chamizo e Conyedo le punte OA Sport

Mi aspetto una grande lotta perché la Roma è una squadra forte ... (Spazio Inter) Gara d’andata dei quarti di finale di Europa League. La Roma in Olanda sarà ospite, oggi giovedì 13 aprile alle 18.45, ...Si giocherà Fiorentina-Atalanta per la 30ª giornata di Serie A e la Dea è in missione per raggiungere la zona Europa ...