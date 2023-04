L'orsa JJ4 per ora non morirà, ecco perché è una notizia importante (Di venerdì 14 aprile 2023) Il Tar ha sospeso l'ordinanza di abbattimento dell'orsa JJ4. In una vicenda così drammatica, questa è però una scelta che marcia sulla strada della convivenza tra uomo e Natura Leggi su vanityfair (Di venerdì 14 aprile 2023) Il Tar ha sospeso l'ordinanza di abbattimento dell'JJ4. In una vicenda così drammatica, questa è però una scelta che marcia sulla strada della convivenza tra uomo e Natura

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... enpaonlus : Andrea Papi, l'orsa Jj4 è mamma. Lo zoologo: «Ha partorito all’inizio del 2022. Un rischio lo sfoltimento degli ani… - IL_PATRIOTAITA : Arrivati i risultati del DNA dell’orso ricercato .. è una Orsa .. Mamma Jj4, condannata a morte per aver fatto la m… - greenMe_it : La LAV trova un rifugio per ospitare l’orsa JJ4 e salvarla dall’abbattimento - alsakliberoit1 : @Elis____18 @brevettata @MaraLeone13 Inoltre il ragazzo non era di Caldes, ma ferrarese e per quanto il bosco sia v… - trotacontr : RT @gstvtr1: Una bella notizia, almeno per il momento. -