L' orsa JJ4 è salva | il Tar ha sospeso l' abbattimento per ora

AGI - Il Tar di Trento ha sospeso l'ordinanza di abbattimento dell'orsa 'Jj4', mantenendo in vigore solo la cattura. Lo apprende l'AGI da fonti legali della Lega Anti Vivisezione (Lav Italia). Come riferisce la Lav, rappresentata dall'avvocato Linzola, il Tar ha accolto le motivazioni formulate dalla stessa Lega. L'8 aprile il governatore trentino Maurizio Fugatti aveva ordinato cattura e abbattimento dopo l'aggressione mortale nei confronti del runner trentino Andrea Papi. L'orsa 'Jj4', dunque, è salva fino ad almeno l'11 maggio prossimo. Il tribunale amministrativo ha sospeso l'ordinanza di Fugatti accogliendo le motivazioni formulate dalla Lav, una delle prime associazioni animaliste schieratesi a difesa del plantigrado che il 5 aprile scorso nei boschi di Caldes

